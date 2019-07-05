Изъята рекордная партия «наркотика джихадистов» из Сирии

Силовики в Греции изъяли крупнейшую в истории партию каптагона — наркотика, который используют боевики на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на управление по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции сообщает Reuters.

Три контейнера с фенэтеллином — этот стимулятор продается под торговым названием «каптагон» — прибыли из Сирии. В них было 5,25 тонны вещества. Это более 33 миллионов таблеток — самая большая из когда-либо конфискованных партий. Ее стоимость оценивают в 660 миллионов долларов.

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В операции участвовали более 20 человек — сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики совместно с полицией, береговой охраной и портовой службой. В данный момент силовики разыскивают причастных к поставке запрещенного вещества. Следствие подозревает, что контейнеры должны были доставить в Китай.

Фенэтиллин — вариация стимулятора амфетамина, популярная в целом на Ближнем Востоке и в особенности — в качестве «боевого наркотика» у боевиков различных вооруженных группировок, в том числе запрещенной в России ИГ. Это вещество действует мягче, однако также вызывает зависимость. Как сообщает агентство, после начала войны его производство в Сирии заметно выросло.

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