Крупнейшую в истории Европы партию метамфетамина конфисковали в Нидерландах

Голландские полицейские сообщили о конфискации рекордной для Европы партии в 2,5 тонны метамфетамина, сообщает Reuters.

Как заявил представитель правоохранительных органов Томас Алинг, синтетический наркотик предназначался для экспорта — скорее всего, в страны Восточной Европы. По его словам, на черном рынке партия стоила бы сотни миллионов евро, но теперь она уничтожена.

Полиция обнаружила вещество расфасованным в пакеты и картонные коробки в секретной комнате офисного здания в центре Утрехта. Подозреваемых по этому делу пока что не задержали. «Мы у них на хвосте», — сказал Алинг.

В ходе того же расследования полицейские нашли на некоем складе 17,5 тысячи литров химикатов, использующихся в изготовлении метамфетамина, а также полые камни, которые преступники использовали для скрытой передачи наркотика.

Как сообщает агентство, анализ сточных вод показал, что уровень потребления метамфетамина в городах Нидерландов ниже, чем в США и Австралии, но неуклонно растет.

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