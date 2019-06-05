В Японии конфисковали партию метамфетамина на 550 миллионов долларов

Береговая охрана и полиция Японии в результате совместной операции конфисковали партию кристаллического метамфетамина общей стоимостью около 4,3 миллиарда гонконгских долларов (550 миллионов долларов США). Об этом сообщает South China Morning Post.

Наркотики обнаружили на судне в порту поселка Минамиидзу. Общий вес мешков с веществом составил более тонны — такое же количество метамфетамина конфисковали в Японии за весь прошлый год.

Это крупнейший в истории страны объем конфискованного наркотика. Предыдущий подобный «рекорд» был поставлен в Окинаве в 2016 году — тогда силовики конфисковали 597 килограммов вещества.

Сообщается также, что задержаны семеро китайцев в возрасте от 20 до 49 лет. По меньшей мере один из них оказался гражданином Гонконга. Двоих подозреваемых поймали, когда они выгружали мешки с метамфетамином с судна, еще пятерых задержали днем ранее.

Японский рынок считается привлекательным для зарубежных наркодилеров: психоактивные вещества в стране могут стоить потребителям в девять или более раз дороже, чем в соседних государствах.

4 июня сообщалось, что португальские наркополицейские при помощи коллег из США, Великобритании и Бразилии задержали в прибрежных водах Португалии рыбацкую лодку, груженную 50 мешками с кокаином.

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