В Китае решили казнить иностранца за наркотики

Китайский суд приговорил канадца к смертной казни за наркотики. Об этом сообщает The Global Times.

30 апреля суд вынес смертные приговоры двум людям: гражданину Канады Фан Вэю и Китая У Цзыпину в юго-восточной провинции Гуандун. Кроме того, их личное имущество было конфисковано.

В ходе расследования было изъято 63,8 килограмма метамфетамина и 365,9 грамма диметиламфетамина. Суд посчитал такие партии особо крупными. По мнению суда, преступники организовали производство наркотиков и руководили операциями по трансграничной контрабанде. Отмечается, что по этому же делу проходили граждане США и Мексики, которые получили пожизненные сроки заключения.

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Употребление наркотиков в Китае также карается законом, за некоторые преступления может грозить смертная казнь. Выращивание каннабиса наказывается сроком более пяти лет и штрафом.

Это уже второй случай за год в Китае со смертным приговором канадскому гражданину. В январе 2019 года стало известно, что суд в китайском городе Далянь (провинция Ляонин) назначил Роберту Ллойду Шелленбергу такое же наказание за контрабанду наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина.

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