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В Китае нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина

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На юге Китая в городе Шэньчжэнь полиция заключила под стражу 10 человек и изъяла 1,3 тонны кокаина — рекордную партию за всю историю страны. Об этом сообщает «Синьхуа» в среду, 25 апреля.

Как пишет агентство, стоимость наркотика оценивается в более чем миллиард юаней (около 160 миллионов долларов).

На след преступников китайские полицейские вышли в июле 2017 года. В августе были арестованы пятеро подозреваемых и изъято 40 килограммов кокаина. В ходе допросов задержанных полиция вышла еще на трех злоумышленников. Тогда было конфисковано 1,3 килограмма наркотика.

В настоящее время проводится расследование. Известно, что кокаин прибыл в Китай из Южной Америки, но страна происхождения наркотика не уточняется.

В январе этого года американские следователи раскрыли сеть поставок крупных партий сильнодействующих опиоидов из Китая. Поставщики отправляли товар по почте дилерам в США, которые уже на месте распродавали наркотики в розницу, в том числе через интернет.

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