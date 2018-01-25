Американцы наловчились заказывать наркотики по почте

В США следователи раскрыли сеть поставок крупных партий сильнодействующих опиоидов из Китая. Об этом сообщает Associated Press.

Китайские поставщики пользовались тем, что проверка иностранных грузов в американской почтовой службе проводится недостаточно тщательно. Они отправляли товар по почте дилерам, которые уже на месте распродавали наркотики в розницу, в том числе через интернет.

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Сыщики связали с интернет-поставщиками наркотиков семь смертей от опиоидов и 18 арестов в США. В одном из случаев заказ проследили от продавца в Китае до частного покупателя в штате Мичиган. Спустя день после получения посылки мужчина скончался от передозировки препаратом, содержащим опиоидный анальгетик фентанил.

За год до начала федеральной проверки агентство проводило свое расследование. Тогда журналисты сами связались с несколькими китайскими наркоторговцами, готовыми отправить по почте партию карфентанила — мощного транквилизатора, используемого для усыпления слонов. Заказ подставные покупатели оплатили в биткоинах. Поставщики также дали клиентам практические советы, как обойти проверку посылки на почте.

В 2016-м более 63 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками. Свыше 40 тысяч смертей были связаны с опиоидами, при этом за год число жертв удвоилось. В американской почтовой службе сообщали, что за 2017-й служащим удалось заметно снизить количество опиоидных посылок, попадающих в Соединенные Штаты, однако их точное количество не приводилось.

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