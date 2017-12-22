Американцы стали массово умирать от наркотиков

63600 американцев умерли от передозировки наркотиками в 2016 году. Это на 21 процент больше, чем годом ранее, пишет Sky News.

Более 40 тысяч смертей были связаны с опиоидами. Причем значительно выросло количество жертв синтетических опиоидов: 19413 в 2016-м против 9580 в 2015-м.

Из-за большого количества умерших молодых людей второй год подряд снижается ожидаемая продолжительность жизни. В 2014 году она составляла 78,8 лет, а в 2016-м уже 78,6 года.

«Многолетний спад ожидаемой продолжительности жизни обычно связан с эпидемиями СПИДа в Африке или войнами в Сирии и Афганистане», — прокомментировал статистику профессор Маджи Эззати.

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В августе президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия наркомании в стране достигла критического уровня. По его словам, пришло время вводить «режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении».

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