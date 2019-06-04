Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов

Португальская полиция арестовала семь человек, которые пытались ввезти в страну кокаин из Бразилии на сумму около 49 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters.

В 50 тканевых мешках, спрятанных в специально оборудованном тайнике на рыбацкой лодке, нашли примерно одну тонну наркотика, предназначавшегося для сбыта в Европе. На судне под флагом Бразилии задержали иностранных граждан в возрасте от 36 до 64 лет.

Арест стал результатом международной операции под кодовым названием «Белый песок», в рамках которой полиция Португалии сотрудничала с коллегами из Бразилии, США и Британии.

По данным агентства, в 2016 году мировое производство кокаина достигло рекордной отметки в 1410 тонн ежегодно.

В феврале 11 российских моряков задержали в африканском Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков. Сообщалось, что на судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко. Оно было вынуждено остановиться в порту Кабо-Верде, когда один из членов экипажа погиб.

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