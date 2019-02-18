В порту Калифорнии раскрыли крупнейшую за 25 лет поставку кокаина

Две крупные партии кокаина нашли в конце января в калифорнийском порту Хаенем. Об этом сообщает ABC News.

Как стало известно, в общей сложности в порту в округе Вентура, примерно в 100 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, был обнаружен 221 фунт (более 100 килограммов) наркотика.

Первую партию на 92,5 килограмма нашли 22 января на борту грузового судна, прибывшего из Эквадора. Вторую, весом в почти восемь килограммов, спустя шесть дней обнаружили на корабле из Гватемалы. В обоих случаях брикеты с кокаином спрятали между досками в полу.

Отмечается, что объем наркотика в двух партиях стал крупнейшим, найденным в порту за 25 лет. Расследование по этому делу продолжается, однако никаких арестов не проводилось. Операцию проводили Иммиграционная и таможенная полиция совместно с Погранично-таможенной службой США.

ABC News пишет, что 11 января в результате совместной операции Австралии и США в лос-анджелесском порту Лонг-Бич было обнаружено 1,7 тонны метамфетамина.

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