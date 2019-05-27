Пассажир самолета попытался провезти в желудке 246 пакетов кокаина и умер

Японский пассажир скончался в самолете авиакомпании Aeromexico, летевшем в Токио из Мехико, сообщает CTV News.

Причиной смерти японца стало то, что он перевозил в желудке и кишечнике 246 пластиковых пакетиков с кокаином. Общая масса запрещенного вещества составляла около полутора килограммов. Пассажиру стало плохо вскоре после вылета, у него начались судороги, он лишился сознания. Командир воздушного судна решил экстренно посадить самолет в аэропорту Эрмосилья, но спасти наркокурьера не удалось: он скончался от остановки сердца.

Согласно результатам вскрытия, опубликованным офисом генерального прокурора штата Сонора, смерть японца была вызвана передозировкой наркотиков. По данным полиции, наркокурьер прибыл в Мехико из столицы Колумбии Боготы.

Ранее сообщалось, что пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings на рейсе Москва — Симферополь, умер в машине скорой помощи. Во время полета мужчина агрессивно вел себя: разбрасывал вещи, кричал, затеял драку, в которой получил травмы головы. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в Москву. После посадки нарушителя задержали. Оказалось, что он страдал психическим заболеванием. Пассажир умер во время транспортировки из аэропорта в больницу.

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