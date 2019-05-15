Пьяный россиянин избил пилотов и бортпроводников и был наказан

Пьяный россиянин побил командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводников и оказался в полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в аэропорту Новосибирска на борту самолета, который готовился к вылету в Москву. Невменяемый мужчина начал громко браниться и вести себя агрессивно.

После того как персонал самолета попытался остановить его, пассажир накинулся на бортпроводников и пилотов и нанес им удары. На ролике, опубликованном СКР, видно, как он ругается с экипажем самолета, а одна из стюардесс снимает происходящее на видео.

В итоге полицейские сняли дебошира с рейса и отвели его в дежурную комнату, где россиянин продолжал вести себя неадекватно. Он кричал на сотрудников правоохранительных органов, оказывал сопротивление при задержании и пытался сломать стол.

На мужчину завели уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка на борту самолета и оказания сопротивления лицу, пресекающему это нарушение.

В апреле россиянин в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудницу пассажирского поезда. Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Вологду. Пассажир нарушал общественный порядок и не реагировал на предупреждения проводника. Затем он набросился на начальницу поезда, которая сделала ему замечание.

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