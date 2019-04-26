Россиянин побил начальницу поезда и пошел под суд

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудницу пассажирского поезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Вологду. Пассажир нарушал общественный порядок и не реагировал на предупреждения проводника. Утихомирить его попыталась начальница поезда, однако он набросился на нее и ударил несколько раз. Как видно на записи с камер видеонаблюдения мужчина замахивается на женщину ногой, а затем бьет ее руками.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя и предъявили ему обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре 2018 года гражданина одной из стран дальнего зарубежья сняли с поезда Москва — Владивосток за хулиганство. Транспортная полиция задержала 49-летнего иностранца на станции Иланская в Красноярском крае за неоднократную попытку закурить в тамбуре и составила протокол об административном правонарушении.

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