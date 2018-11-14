Иностранного дебошира выпроводили из российского поезда

Гражданина одной из стран дальнего зарубежья сняли с поезда Москва — Владивосток за хулиганство, передает «Интерфакс».

Транспортная полиция задержала 49-летнего иностранца на станции Иланская в Красноярском крае за неоднократную попытку закурить в тамбуре вагона.

«Работники поездной бригады составили соответствующий акт и предупредили нарушителя о том, что ему может быть отказано в дальнейшем проезде. После этого мужчина стал вести себя неадекватно и кулаком разбил стекло в дверях тамбура», — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»).

В мае РЖД сообщили о планах создать черный список, в который попадут пассажиры, хулиганящие в поездах. Генеральный директор компании Олег Белозеров рассказал, что дебоширы будут заноситься в список на год, затем ограничения будут сняты до следующего инцидента.

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