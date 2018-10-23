Пьяный отец оскорбил пассажирку, подрался с полицейскими и врезал бортпроводнику

Пьяный пассажир авиакомпании JetBlue устроил дебош в аэропорту Орландо, подрался с сотрудниками полиции и попал в тюрьму. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает Fox News.

По словам сотрудника авиакомпании JetBlue, агрессивный американец Брэндон Стронг путешествовал с восьмилетним сыном из Орландо в Солт-Лейк-Сити. Сперва он оскорбил незнакомую женщину, а затем затеял драку с сотрудником JetBlue, когда тот не разрешил ему лететь.

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Полицейский попытался остановить американца, но тот продолжал вести себя неадекватно. Тогда сотрудник аэропорта применил против нарушителя перцовый баллончик и поставил подножку, чтобы повалить Стронга на пол. После этого прибывшие на помощь сотрудники полиции вывели дебошира на улицу, несмотря на его сопротивление.

Стронга отправили в тюрьму, но даже там он всячески запугивал представителей власти, утверждая, что имеет связи в Белом доме. Тем не менее ему предъявили обвинение в избиении представителей правоохранительных органов, пьянстве и противостоянии полиции.

Позже сотрудник аэропорта рассказал, что неподобающее поведение мужчины задержало рейс из Орландо в Солт-Лейк-Сити на два часа.

Ранее в октябре летевший из Нового Орлеана в Лондон пьяный палестинец разгуливал без трусов по самолету в присутствии детей. 56-летний Хатам Хамад выпил пять бокалов вина и разделся перед своим попутчиком Джоулем Вильменэйем.

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