Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву

Житель Санкт-Петербурга устроил дебош на борту самолета и вынудил экипаж совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

35-летний россиянин кричал матом, грубил и вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам на рейсе Сочи — Москва. Командир воздушного судна посчитал, что его поведение угрожает безопасности пассажиров, и принял решение срочно посадить самолет в Краснодаре.

После посадки сотрудники полиции задержали дебошира и возбудили против него дело об административном правонарушении.

В октябре американская киноактриса Тара Рид, известная по роли в молодежной комедии «Американский пирог», устроила дебош на борту самолета и была снята с рейса. Инцидент произошел в авиалайнере компании Delta, вылетавшем из аэропорта Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Сразу после посадки пьяная Рид начала громко возмущаться из-за своего места, а затем жаловаться, что ей не дали подушку.

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