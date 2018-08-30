Отец 25-летнего Давлаткадама Давлаткадамова, который напал на стюардессу на борту самолета «Уральских авиалиний» и устроил дебош, рассказал о психически нестабильном состоянии сына. Интервью с ним опубликовало «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

Дебош, устроенный Давлаткадамом Давлаткадамовым, попал на видео и был опубликован в сети.

По словам Саидкадама Давлаткадамова, его сын с детства мечтал стать летчиком и поступил в летный колледж в Омске. Он уехал в Россию, чтобы получить гражданство, однако ему это не удалось.

«Две недели назад мне позвонили и сказали, что Давлаткадам сломлен и расстроен, врачи обнаружили у него признаки психического заболевания. Я попросил своих родственников отправить его на родину для лечения, — поделился Саидкадам Давлаткадамов. «Думаю, что во время полета болезнь прогрессировала», — добавил он.

Мужчина также утверждает, что его сын не употреблял наркотики и алкоголь. «На борту самолета при задержании его сильно избили. Они должны были понимать, что у него психическое расстройство», — пожаловался отец.

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Ранее 30 августа сообщалось, что на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Душанбе, между двумя пассажирами завязалась драка, в результате которой пострадала стюардесса. Инцидент произошел сразу после взлета. Бортпроводники не смогли разнять дерущихся, одна из стюардесс получила травму лица, и пилот принял решение вернуться в аэропорт Жуковский. Дебошира связали упаковочной пленкой и передали полиции.

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