Из-за драки пассажиров на борту авиарейса Москва-Душанбе пострадала стюардесса

На борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Душанбе, между двумя пассажирами завязалась драка, в результате которой пострадала стюардесса. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Инцидент произошел сразу после взлета. Во время потасовки один из участников прокричал о наличии у него бомбы.

Бортпроводники не смогли разнять дерущихся, одна из стюардесс получила травму лица, и пилот принял решение вернуться в аэропорт Жуковский. Самолет уже приземлился, на летное поле прибыла полиция.

14 июня трое пьяных туристов из России затеяли драку в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Ереван. Примечательно, что они выясняли отношения исключительно между собой.

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