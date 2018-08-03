Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на видео

코리아중앙데일리KOREA JOONGANG DAILY / YouTube

Американку сняли с рейса Сеул — Сан-Франциско авиакомпании Korean Air из-за того, что она заняла место в бизнес-классе и отказывалась его покинуть, хотя ее билет подразумевал полет в экономклассе. Об этом сообщает издание News.com.au.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Инчхон. Стюардессам пришлось силой выдворять дебоширку из самолета, при этом драка была снята на видео другими пассажирами.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

На видео слышно, как женщина обвиняет Korean Air в краже ее паспорта. Процесс выдворения несговорчивой американки из самолета сопровождался аплодисментами других пассажиров. Дебоширку посадили в кресло-каталку и привязали ремнем, после чего она начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению.

Из-за инцидента рейс был задержан на 1 час 40 минут.

В июле в московском аэропорту Домодедово пьяный пассажир устроил драку с сотрудниками авиагавани прямо на трапе после того, как его сняли с рейса Москва — Якутск авиакомпании S7. Дебошир несколько раз ударил сотрудника авиационной безопасности и сбил с его головы фуражку.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!