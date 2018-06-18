Путешествия
 
Последние новости
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
Протаранивший людей на фестивале в Нидерландах водитель сдался
Водитель на BMW дал бой «обочечникам» и попал на видео
Верный пес спас потерявшуюся трехлетнюю девочку
Украинские танкисты сняли на видео все поломки «Оплота»
Школьников и учителей захотели научить защищаться  
Названы не снявшие ни одного провального фильма режиссеры
Россия лишилась еще одного футбольного клуба во время чемпионата мира
На Марсе нашли источник воды и инопланетной жизни
Новости партнеров

Пьяный пассажир подрался в самолете и остался без рубашки

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

Пьяного мужчину сняли с рейса и арестовали после того, как он внезапно напал на своего попутчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на самолете японской авиакомпании All Nippon Airways, планировавшем вылет из Японии в Лос-Анджелес, США. Неожиданно 44-летний пассажир в красной рубашке дал пощечину соседу с заднего ряда, и между ними завязалась драка.

«Помогите хоть кто-нибудь, этот парень сошел с ума», — закричал пострадавший. После этого бортпроводница безуспешно попыталась остановить потасовку. «Помощь? Тебе нужна помощь, **** (урод)? Да я тебе сейчас убью», — завопил в ответ обидчик. Спустя несколько минут он направился к выходу в разодранной рубашке, однако затем снова захотел вернуться и добить попутчика.

Дебошира сняли с рейса и арестовали в аэропорту Японии за нападение. Причина драки до сих пор неизвестна.

В мае пассажир, которому не дали напиться в самолете, устроил дебош на борту, и теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Джейсон Феликс летел с острова Санта-Крус в Майами рейсом авиакомпании American Airlines и во время полета попросил принести еще пива. Бортпроводник отказал ему, после чего дебошир обозвал бортпроводника и устроил драку.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Drunk man’ is thrown off a flight from Japan to LAX after punching and slapping a passenger sitting behind him before take-off
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Путешествия
Путешествия00:1115 июня

«Первый крен, первые визги девчонок»

Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
09:4620 апреля

Российский лоукостер заставит постоять во время рейса

10:31Сегодня

Россиянам придется сделать прививки перед поездкой в Европу

12:46Сегодня

Российский альпинист ждал помощи на Кавказе и умер

Путешествия00:07 3 января

Куда ты прешь?

Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»
16:1415 июня

В московском кафе установили двойную цену для иностранцев

14:2618 мая

Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались

05:1716 июня

Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус

Путешествия00:0612 июня

Похорони меня заживо

Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
18:3314 июня

Российский ресторан стал одним из лучших в мире

19:2231 мая

Привычные туалеты исчезнут из российских поездов

21:0015 июня

Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере

Россия
«Лекарства от утечки умов нет и не будет»
Из России бегут профессионалы. Они не хотят прозябать на родине
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Российский студент спас тонущего ребенка и погиб
Российские юристы связали рост убийств с феминизмом
Все материалы
Мир
«Русский — это угроза»
Кто сделал Америку главным врагом России
Американские сенаторы засобирались в Россию
Протаранивший людей на фестивале в Нидерландах водитель сдался
Австрия согласилась принять Путина и Трампа
Уничтожен крупнейший форпост ИГ в Сирии
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Все материалы
Бывший СССР
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Опрокинувшийся поезд в Казахстане сняли на видео
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украинский военный прокомментировал провал «Оплотов» на танковом биатлоне НАТО
Гей-парад в Киеве продлился 20 минут с криками «Украина не Содом»
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
На Украине призвали отказаться от продажи трусов по праздникам
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»
Строительство нового мегамоста застыло в ожидании Путина
Названа доля иномарок в России
Раскрыта сумма переводов киргизских мигрантов из России
Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста
Для любителей интернет-покупок придумали новую пошлину
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть в Брайтон-Бич
Он возглавил русскую мафию в США. Итальянцы сделали его королем рэкета
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Перуанец сунул руку в карман болельщика из Мексики
Полиция заинтересовалась медведем из кабриолета с Тверской
Банкет на школьном выпускном оказался с отравой
Осужденный за пьяную езду пьяный зэк вез тюремщика
Все материалы
Наука и техника
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Найден новый метод лечения депрессии
Ученые разгадают тайну лох-несского чудовища
На дне Финского залива нашли легендарный корабль
Назван способ предотвратить рак груди
Все материалы
Спорт
Могут повторить
Чемпионы мира сгорели в мексиканском пламени. Оно охватило всю Москву
Россия лишилась еще одного футбольного клуба во время чемпионата мира
Медведева объяснила выбор канадского тренера
Новую прическу Неймара сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом
Власти Самарской области подарили сербскому футболисту автомобиль
Прыжки мексиканцев после гола в ворота Германии спровоцировали землетрясение
Бразильцы стартовали с ничьей на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«Потаскуха, наркотик, страдание»
Голые любовницы, потеря невинности и яркая тревога самого дорогого художника
Папа может
Кино недели: от «Суперсемейки 2» до «Дела Собчака»
Питер Пауль Рубенс. «Похищение дочерей Левкиппа»«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»
Пельмени-пупки, бокалы в форме сосков и другие крайности любви
Режиссер «Карточного домика» сел в Tesla и чуть не сгорел
Названы не снявшие ни одного провального фильма режиссеры
Умер один из создателей «Лица со шрамом»
Умер дирижер Геннадий Рождественский
Все материалы
Интернет и СМИ
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
Китаец выследил вора через украденную камеру и наказал
Найден опасный способ распространения вирусов на Android-смартфонах
Предрекший «конец славы Telegram» чиновник установил Telegram
Победительнице «Холостяка» посоветовали бороться за Бузову под видом мужчины
Все материалы
Ценности
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Реклама с участием порнозвезд оказалась плагиатом
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Меган Маркл надела платье не по размеру
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Россиянам придется сделать прививки перед поездкой в Европу
Российский альпинист ждал помощи на Кавказе и умер
В московском кафе установили двойную цену для иностранцев
Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус
Все материалы
Из жизни
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Британец в противоножевом жилете погиб от ножа
Китаец выхватил руль из рук потерявшего сознание водителя и спас пассажиров
Мужчина украл у трупа два пальца и попал под суд
Подросток покормил телят и заразился исчезнувшим вирусом
Все материалы
Тест гигантского кроссовера Chevrolet
Выясняем, на что способен новый большой кроссовер Chevrolet Traverse
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Рассекречено новое купе BMW восьмой серии
Забытый на 40 лет в гараже спорткар Porsche выставили на продажу
Suzuki представила собственный «бэби-Гелик»
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы