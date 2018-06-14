Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван

Трое пьяных туристов из России затеяли драку в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Ереван. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Армении.

«Из международного ереванского аэропорта Звартноц в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления авиалайнера полиция выяснила, что трое пассажиров — граждане России — в нетрезвом состоянии подрались друг с другом», — уточняется в сообщении.

После посадки в аэропорту дебоширов доставили в отделение полиции, где выяснилось, что один из нарушителей получил несколько телесных увечий. Впоследствии россиян отпустили, детали инцидента будут уточняться.

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В январе очевидцы рассказали подробности драки, произошедшей на борту российского лайнера, который вылетал из мексиканского Канкуна в Москву. По словам одной из пассажирок, две подруги, у которых были места в бизнес-классе, начали конфликтовать с персоналом в аэропорту, а затем уже в салоне что-то не поделили с другой женщиной, летевшей с ребенком и мужем.

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