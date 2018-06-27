Пассажиры метро устроили массовую драку за туалет

В Сингапуре двух мужчин арестовали за драку в туалете легкого наземного метро. Как сообщает издание The Straits Times, они не поделили последний свободный писсуар.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 июня. Чтобы разнять дерущихся, потребовалось участие трех полицейских. Свидетель происшествия, назвавшийся Леонардом, заявил, что перепалка между 32-летним и 29-летним мужчинами переросла в потасовку, в которой приняли участие и их спутники.

Позднее драка переместилась из уборной на улицу. В это время все покинули туалет, и никто не решался в него зайти.

Мужчин арестовали за нарушение общественного порядка. Полиция начала расследование инцидента.

В середине июня сообщалось о китайском пенсионере, напавшем на 40-летнюю женщину, которая отказалась уступать ему место в метро. Он оскорблял пассажирку и дал ей пощечину, в ответ на что она несколько раз замахнулась на старика. Мнения зрителей видео конфликта в интернете разделились: одни осудили выходку пенсионера, другие же отметили, что старших нужно уважать.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!