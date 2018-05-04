Две домохозяйки устроили бой на сковородках

Двух жительниц американского города Мэттун, штат Иллинойс, поместили под стражу за драку на сковородках. Об этом сообщает Fox Illinois.

Конфликт возник на бытовой почве. Полиция задержала 24-летнюю Тайтию Кушман (Tytia Cushman) и 22-летнюю Брук Белтс (Brooke Beltz).

По данным издания, Кушман несколько раз ударила Белтс кулаком, а затем взялась за сковороду и использовала ее как оружие. При этом Белтс догадалась схватить крышку от сковороды и несколько раз ударила оппонентку по голове.

По какой причине началась драка, неизвестно.

На данный момент девушки находятся под стражей в местной тюрьме. Обвинения выдвинуты в отношении обеих участниц драки.

В апреле сообщалось об еще одной необычной драке: в Китае жена, муж и свекровь устроили потасовку прямо в зале суда. Инцидент произошел во время рассмотрения претензий свекрови к паре: она одолжила им деньги на свадьбу и пыталась добиться возврата долга в судебном порядке.

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