Пенсионер ударил женщину в метро за отказ уступить место

Китайский пенсионер подрался в вагоне метро с женщиной, которая отказалась уступать ему место. Его выходку сняли на камеру другие пассажиры и выложили видео в интернет, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на шестой линии метро в китайском городе Ухань 13 июня в час пик. Пенсионер с велосипедом зашел в вагон примерно в 09:20 утра и искал место в переполненном поезде. Заметив сидящую женщину, он, предположительно, попросил ее уступить ему место, но она отказалась. Затем пожилой мужчина стал оскорблять ее и ударил по лицу.

Свидетели рассказали, что после этого между 40-летней женщиной и пенсионером завязалась драка. Женщина обвинила пенсионера в заносчивости и сказала, что он издевается над другими пассажирами, пользуясь преклонным возрастом.

Представитель пресс-службы уханьского метро заявил, что сотрудники метро обязаны вмешиваться в столкновения между пассажирами, когда они замечают «нецивилизованное поведение», но в настоящее время нет стандартизованных принципов их работы. По словам пресс-секретаря, любой крупный конфликт между пассажирами доводится до сведения полиции.

После публикации видеозаписи в интернете пользователи разделились на два лагеря: одни возмущались поступком пенсионера, в то время как другие встали на его защиту. «Этот человек просто сумасшедший. Если бы я был на месте женщины, я бы, вероятно, ударил его!» — написал один из комментаторов. «В любом случае, следует уважать пожилых людей», — отметил другой пользователь.

13 июня пожилого пассажира арестовали в международном аэропорту Флориды за оскорбление и избиение стюардессы. Мужчина ударил ее по спине и заявил, что «она слишком огромная для этой работы».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!