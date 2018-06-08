dailytelegraph.com.au

В Китае полицейский перевез пенсионера через дорогу на спине. На видео обратило внмание издание The Daily Telegraph.

Видео было снято в городе Мяньян в Сычуаньской провинции на юго-западе страны. Пожилой мужчина с тростью шел очень медленно и не успевал перейти дорогу на зеленый свет. Это заметил полицейский, он подошел к старику и посадил его себе на спину.

Водители машин при этом терпеливо ждали, пока полицейский с пенсионером пересечет дорогу, и не сигналили.

1 июня сообщалось о китайском пенсионере, которого вместе с внуком сбил со скутера игривый пес. Мужчина получил множественные переломы, в том числе ключицы и ребер, а мальчик отделался легким испугом.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!