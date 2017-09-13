Пекинцы установили сотни «лежачих полицейских» на километр дороги

Global Times / Twitter

В китайской столице Пекине появилась улица с сотнями искусственных неровностей для ограничения скорости движения. Об этом сообщает Global Times.

Издание опубликовало в Twitter видео, снятое в районе Фэнтай на юго-западе города. На участке дороги длиной один километр «лежачие полицейские» встречаются каждые полтора метра.

Грузовики, автомобили и мотоциклы медленно преодолевают многочисленные препятствия, то и дело подпрыгивая на буграх. Зачем на дороге столько ограничителей скорости, не уточняется.

В 2016 году сообщалось, что в Китае ввели новое наказание для нарушителей ПДД, которые ослепляют других водителей дальним светом фар. Задержанных усаживают перед автомобилем с включенными на полную мощность фарами и заставляют смотреть на них в течение минуты.