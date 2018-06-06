Пенсионер избил вооруженного грабителя тростью

В американском городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, пенсионер, переживший инсульт, дал отпор грабителям с ножом. Об этом сообщает Fox 8.

Около пяти часов утра 68-летнего Джона Рида (John Reed) разбудил лай собаки. На пороге его дома стояли двое мужчин. Один из них остался за дверью, другой достал нож и шагнул в дом. Он толкнул Рида к дивану так, что тот упал, и, угрожая ножом, потребовал деньги.

Пока пенсионер объяснял, где хранит бумажник, в комнату вошла его жена. Он крикнул ей бежать и убедил грабителей оставить ее в покое. «Тот, у которого нож, говорит: "Приведи ее, а то позвонит в полицию", а я говорю: "Нет-нет, у нее нет телефона, он тут у меня"», — рассказывает Рид.

Отыскав бумажник, грабитель отвлекся, чтобы пересчитать деньги. Пенсионер воспользовался этим и ударил его по шее и плечу тростью. «Он попытался стукнуть меня ножом, а я стукнул его по руке», — утверждает Рид. Он продолжал осыпать злоумышленника ударами и обратил его в бегство.

Во время драки Рид получил легкое ножевое ранение. Грабителям удалось скрыться. Теперь их разыскивает полиция.

В феврале сообщалось, что в Лондоне 88-летний ветеран, участвовавший в разведывательных операциях в Египте, на Ближнем Востоке и в Германии, подрался с двумя грабителями, которые напали на женщину. Ему удалось обезвредить одного из преступников ударом ребром ладони по шее.

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