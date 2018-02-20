88-летний коммандо спас женщину от вооруженных грабителей

В Лондоне престарелый ветеран подрался с двумя грабителями, которые напали на женщину. Об этом сообщает издание Evening Standard.

88-летний Джон Никсон заметил на улице двух мужчин, которые отнимали у женщины сумочку. Он решил отвлечь грабителей и крикнул: «Оставьте ее в покое!» По его словам, после этого грабители повернулись к нему и сказали: «Тогда возьмем деньги у тебя». Никсон ответил: «Не возьмете», а затем ударил одного из них.

Ему удалось обезвредить первого преступника ударом ребром ладони по шее. Другой выхватил нож и несколько раз ударил ветерана, после чего оба грабителя бросились наутек. Женщина также убежала.

В больнице Никсону оказали первую помощь. Поскольку раны оказались неглубокими, его жизни ничто не угрожало. Полиция не смогла найти и арестовать преступников, однако похвалила пенсионера за «экстраординарную храбрость».

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Никсон утверждает, что не испугался преступников, так как не раз оказывался в смертельно опасных ситуациях. В 1940-е он прошел подготовку коммандо для участия в диверсионных операциях в тылу врага. Позднее Никсон воевал в Корее и участвовал в разведывательных операциях в Египте, на Ближнем Востоке и в Германии. Уйдя в отставку, он занимался охраной организации «Врачи без границ» в Нигерии.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.

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