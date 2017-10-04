Вошли дважды

Начинающим налетчикам удалось провернуть идеальное ограбление. Они похитили драгоценности стоимостью в миллионы евро и скрылись, не оставив следов. Через год решили повторить успех, но на этот раз события развивались иначе. Погоня, стрельба — как в голливудском боевике. «Лента.ру» изучила дело, которое 29 сентября рассматривал парижский суд.

Идеальное ограбление

19 февраля 2013 года в магазин De Beers на первом этаже торгового центра Printemps в центре Парижа вошли два молодых человека. До закрытия оставалось около часа, но покупателей по-прежнему хватало. В тот день в магазине демонстрировали корону-талисман, которую ювелиры De Beers сделали к 60-летию правления британской королевы. Ее украшали 797 бриллиантов и 177 неограненных алмазов. Центральный камень весом 73 карата стоил целое состояние.

Торговый центр Printemps, где произошло первое ограбление Фото: Remy de la Mauviniere / AP

Молодые люди подошли к одной из продавщиц, выхватили пистолеты и велели открывать витрины. Корона их не заинтересовала. Ее почти наверняка защищал дополнительный уровень сигнализации — это лишний риск. К тому же на черном рынке труднее сбыть узнаваемые драгоценности. С обычными бриллиантами куда меньше мороки, а стоят они тоже дорого.

Грабители действовали тихо и спокойно. Чтобы опустошить две витрины, им хватило трех минут. Они забрали 24 драгоценных камня на почти четыре миллиона евро (273 миллиона рублей), в том числе крупный бриллиант за 450 тысяч евро, спустились по служебной лестнице, вышли на улицу с другой стороны здания и затерялись в толпе.

На первом этаже Printemps много магазинов, торгующих драгоценностями и дорогими часами. Торговый центр тщательно охраняется, но что толку? «Этот этаж как большой сейф, у которого всегда открыта дверь», — заметил один из сотрудников. Охрана Printemps узнала об ограблении, когда преступников и след простыл. Даже многие покупатели и продавцы в самом магазине De Beers ничего не заметили.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения, но в грабителях не было ничего примечательного: один в кепке, другой, как выяснилось, в парике. По таким приметам их не поймаешь. «Осторожность и скорость этих грабителей выдают их профессионализм, — заявил один из представителей парижской полиции. — Это организованная преступность».

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Надежды на то, что краденые бриллианты удастся вернуть, было мало. Дерзкие ограбления в Париже не редкость. Около 10 лет назад там орудовала банда выходцев из Югославии, которую окрестили «Розовые пантеры». Они похитили драгоценности в общей сложности на полмиллиарда долларов. В итоге их все же упрятали за решетку, но хорошо вооруженные бандиты по-прежнему несколько раз в год навещают парижские ювелирные магазины. И хорошо, если магазины: три года назад ватага парней с автоматами Калашникова остановила кортеж саудовского принца по дороге в аэропорт Ле-Бурже под Парижем. У титулованной особы отобрали 250 тысяч евро и секретные документы. Это куда хуже, чем тихое ограбление De Beers. По сравнению с дипломатическим скандалом, четыре миллиона евро — сущий пустяк.

Вторая попытка

Полиция преувеличила опасность грабителей De Beers. Организованная преступность не имела к ним ни малейшего отношения. Дело провернули 29-летний Доминик Вилака и 21-летний Юсуф Фофана. До этого они ни разу не грабили ювелирные магазины. Ни о каком профессионализме и опыте и речи не шло. Но в хладнокровии им не откажешь. Да и удача была явно на их стороне.

Через год Доминик решил повторить успешный набег. На этот раз он взял с собой не Юсуфа, а его двоюродного брата — Исмаила. Тот был на год старше и куда опытнее: у него имелось несколько судимостей за насильственные преступления.

26 ноября 2014 года грабители припарковали свой мотороллер у дверей магазина Cartier в двух шагах от Елисейских полей и Триумфальной арки на площади Шарля де Голля. Помимо пистолетов, у них имелись автомат Калашникова и граната. По сравнению с прошлым годом — целый арсенал. Впрочем, на столкновение с полицией они не рассчитывали. Оружие требовалось, чтобы продавцы были сговорчивее.

Магазин Cartier в Париже, ноябрь 2016 года Фото: Chesnot / Getty Images

В торговом зале на трех покупателей приходилось не менее 10 человек персонала. «Это ограбление! Все на пол и руки за спину!» — приказал один из злоумышленников и принялся доставать наручники.

Но налетчики совершили ошибку: взяли с собой только три пары наручников и никак не могли решить, что с ними делать. Нелепость ситуации почувствовали все присутствующие. «Они выглядели совершенно неубедительно», — рассказала потом журналистам одна из покупательниц. И это несмотря на калашников и гранату.

Злоумышленники не без труда сковали руки только троим и перешли к следующему пункту программы. Время поджимало: на возню с наручниками ушло несколько минут. Доминик и Исмаил подняли с пола менеджера магазина и потребовали открыть витрины. Они хотели взять больше, чем удалось унести из De Beers, и бросились набивать сумки драгоценными камнями и наличными из кассы.

Погоня

Грабители обчищали третью витрину, когда с улицы послышались сирены. Они выбрали очень неудачное место и неудачное время для ограбления. В конце года этот район кишит полицией, которая охраняет многочисленных туристов и десятки дорогих магазинов. Ускользнуть оттуда незаметно было невозможно.

Преступники схватили беременную сотрудницу магазина и через аварийный выход выскочили наружу. Пока Исмаил заводил мотороллер, Доминик держал на прицеле заложницу. Сев сзади, он для острастки пару раз пальнул в воздух. Исмаил нажал на газ и погнал к мосту через Сену. Девушка осталась возле магазина.

Видео: euronews

Погоня была недолгой. Доминик сделал семь выстрелов, но попал только раз, причем случайно: осколок пули легко ранил одного из преследователей. Полицейские целились лучше, ранив Исмаила в руку. Грабители свалились с мотороллера напротив маленькой парикмахерской. И побежали к заведению, роняя капли крови.

В парикмахерской не было посетителей — только одна сотрудница. Преступники выключили свет, чтобы их не заметили. Идея оказалась неудачной: владелец соседнего магазина, увидев, что парикмахерская закрылась раньше времени, заподозрил что-то неладное. Через несколько минут неудачливых грабителей взяли в кольцо около 100 сотрудников полиции. Вокруг места происшествия кружили полицейские вертолеты.

Заложницу Доминик и Исмаил отпустили почти сразу: кровопролитие в их планы не входило. Вскоре переговорщик полиции убедил их, что бежать некуда. Это было правдой: в парикмахерской не было другого выхода. Спустя два часа налетчики вышли с поднятыми руками. Внутри остались оружие и добыча: 234 драгоценных камня стоимостью 8 миллионов евро (545 миллионов рублей).

Приговор

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«Что такое успешное ограбление? Это такое ограбление, при котором даже не нужно применять оружие. Вот это высокий класс», — заявил общественный обвинитель на судебном заседании 29 сентября. По сути дела, прокурор похвалил преступников. Такое нечасто услышишь. Если бы они ограничились De Beers, то остались бы на свободе. Но грабители решили испытать удачу второй раз и поплатились.

Доминик Вилака и Исмаил Фофана три года дожидались вердикта суда в тюрьме. Юсуф Фофана, который участвовал в ограблении магазина De Beers, присоединился к ним в 2015 году. Суд приговорил Доминика Вилака и Исмаила Фофану к 15 годам тюремного заключения, а Юсуфа Фофану — к 7 годам. Они сознались в содеянном, но упорно молчат о судьбе краденых бриллиантов De Beers. Найти драгоценности стоимостью почти четыре миллиона евро так и не удалось.