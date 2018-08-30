Авиадебошира завернули в упаковочную пленку и передали полиции

Авиадебошира, подравшегося с бортпроводницей на рейсе из Москвы в Душанбе, усмирили с помощью подручных средств. Видео с допросом задержанного разместил Следственный комитет.

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На кадрах видно, как хулиган сидит на скамейке, а его руки и ноги замотаны упаковочной пленкой. Задержанный отказался отвечать на вопросы, заявив, что у него нет имени, даты и места рождения, образования и работы. На вопрос, зачем он прибыл в Россию, он ответил, что он «учился в Омске».

Инцидент произошел вечером 29 августа на борту самолета «Уральских авиалиний». Мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета Жуковский. На летное поле были вызваны сотрудники полиции.

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