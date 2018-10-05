Российский турист разгромил чешский отель и попал на видео

Устроивший погром в отеле в Карловых Варах (Чехия) россиянин попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Novinsky.cz.

Мужчина ворвался в гостиницу ночью, выломав дверь, размотал пожарный шланг и начал заливать отель водой. Затем он разломал деревянную вешалку для одежды на первом этаже и отправился ломиться в один из гостиничных номеров. В это время там находилась 70-летняя иностранка, которая пригрозила дебоширу полицией, после чего он покинул гостиницу.

На данный момент поймать его так и не удалось, поэтому сотрудники полиции просят обращаться в отделение с любой информацией. Отмечается, что владелец отеля оценил ущерб в 500 тысяч чешских крон (почти 1,5 миллиона рублей).

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В мае туристы из России шумно отметили 9 мая в одном из отелей Турции. По словам свидетельницы Юлии Шатовой, праздновать День Победы гости-соотечественники начали заранее. Они вынесли колонку и громко включили музыку, а затем разбили стеклянную посуду возле бассейна и рассыпали осколки по его дну.

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