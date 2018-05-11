Россияне разгромили турецкий отель в День Победы

Туристы из России шумно отметили 9 мая в одном из отелей Турции. Об этом написала на своей странице в Facebook пользователь соцсети Юлия Шатова.

По словам девушки, праздновать День Победы гости-соотечественники начали заранее. «9-го утром главные мудаки вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить "День Победы" и прочие нетленки», — рассказала Шарова.

Помимо этого, как сообщает россиянка, туристы разбили стеклянную посуду, которую принесли к бассейну и рассыпали осколки по его дну. «Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками орали "Стоя за великую расею, ура-ура-ура"», — пишет пользовательница в посте.

Подписчики Шатовой неоднозначно отреагировали на публикацию.

«Я в Египте видел подобные вещи. Вся наша компания обратила внимание, что россияне отличаются от других туристов. Пьянство, наглость, свинство и распущенность», — писали одни.

«Я вам не верю. Вероятно, вы ждали дикий варварский беспредел, а его не произошло. Поэтому текст есть. А подтверждения в виде фото и видео нет», — комментировали другие.

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В апреле российская туристка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу полиции в Дубае и головой разбила стекло служебной машины. Сотрудница полиции попыталась надеть на дебоширку наручники, но та оказала сопротивление: по озвученной в суде версии, россиянка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо.

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