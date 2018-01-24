Россияне проявили к Турции рекордный интерес

Спрос россиян на путевки в Турцию в январе 2018-го увеличился в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
В прошлом году Турцию посетили 4,7 миллиона российских туристов. Таким образом был побит рекорд, установленный в 2014-м — 4,5 миллиона. В этом году, по прогнозу турецких властей, курорты страны посетят пять миллионов россиян. В основном они приобретают путевки на 9-12 ночей.
По мнению АТОР, увеличение количества проданных путевок может быть обусловлено доступным ранним бронированием и ценовой привлекательностью направления.
Представители туристической отрасли подтверждают информацию об увеличении спроса, однако сведения незначительно отличаются. Так, туроператор «НТК Интурист» сообщает, что количество бронирований на курорте Анталии выросло в четыре раза, а в Мармарисе — в семь раз. В «Библио-Глобусе» зафиксировано 25-процентное увеличение спроса на курорты Турции.
При этом повысился интерес к турецкому направлению не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в таких регионах, как Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Минеральные Воды, Челябинск, Уфа и Новосибирск.
Ранее сообщалось, что турецкие отельеры планируют повысить стоимость проживания на курортах.