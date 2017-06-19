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Вагончик тронулся

Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни

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Фото: Станислав Забурдаев / «Коммерсантъ»

Вокзал — ворота города. Обычно это красивые пышные здания, имеющие историческую ценность, многие — памятники архитектуры. Туристический сервис OneTwoTrip специально для читателей «Ленты.ру» рассказывает о пяти самых красивых старинных вокзалах России, и сегодня принимающих и отправляющих поезда.

Витебский вокзал в Санкт-Петербурге

В 1837 году на Царскосельской железной дороге — первой в России — открыли одноэтажное здание Царскосельского вокзала.

До нашего времени не дошли ни деревянный домик, который снесли в 1849 году, ни сменившее его каменное здание, простоявшее до 1904 года. А вот перестроенным по проекту архитектора Станислава Антоновича Бржозовского вокзалом мы можем любоваться и сегодня. Это здание считается одним из самых известных вокзалов в России, классика русского модерна начала XX века.

За 180 лет вокзал дважды сменил название: в 1918 году он стал Детскосельским, поскольку Царское Село переименовали в Детское. А в 1935 году его назвали в честь города Витебска, куда ведет эта железная дорога.

Сегодня с Витебского вокзала можно уехать в Минск, Гомель, Гродно, Киев, Кишинев, Калининград и Великие Луки. Интересно, что поезда уходят со второго этажа — это единственный в России вокзал с таким расположением путей.

Витебский вокзал снимался в популярных фильмах: в «Приключениях Шерлока Холмса», «Брате», «Вокзале для двоих».

Ленинградский вокзал в Москве

Самый старинный вокзал Москвы соседствует на Комсомольской площади с Ярославским и Казанским вокзалами. Строить его начали в 1844 году, а движение по Петербургско-Московской железной дороге открылось в 1851 году. Тогда же распахнул свои двери и вокзал. С тех пор здание несколько раз реконструировали, добавили новые постройки, переделали интерьеры.

Этот вокзал тоже переименовывали. Открылся он как Николаевский, с 1923 по 1937 годы назывался Октябрьским. В 2009 году объявили о возвращении вокзалу исторического названия — Николаевский, но пресс-служба РЖД вскоре это опровергла.

Сегодня с Ленинградского вокзала можно уехать в Санкт-Петербург (туда идут две трети всех поездов), Великий Новгород, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Таллин или Хельсинки.

Ленинградский также попал на киноэкраны, причем не только российские — в 1997 году здесь снимали сцену из фильма «Святой» с Вэлом Килмером. Кроме того, вы легко узнаете этот вокзал в «Чародеях» и «Девушке без адреса», причем по сценарию последнего фильма поезд сюда прибывает из Сочи.

«Казань-Пассажирская»

Главное здание вокзала в Казани, красное кирпичное, возвели вскоре после открытия Московско-Казанской железной дороги, в 1896 году.

О том, кто автор проекта, спорят до сих пор: местные приписывают его казанскому архитектору Генриху Рушу, однако документально это не подтверждается. Вероятнее всего, Общество Московско-Казанской железной дороги заказало проект одному из своих штатных архитекторов.

В 1992 году случился сильный пожар, вокзал полностью выгорел, остались только стены. Но к столетнему юбилею здание восстановили, вернув ему изначальный облик и сделав заодно современнее и удобнее.

Тут останавливаются поезда, идущие во все крупные города России: отсюда можно уехать в Москву, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Красноярск, Ижевск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Адлер. Из нового здания вокзала отходят пригородные электрички.

«Новосибирск-Главный»

Первое здание железнодорожной станции «Обь» в начале Среднесибирского участка транссибирской железной дороги было построено в 1893 году. Позже его сменил деревянный вокзал, к которому со временем пристроили два каменных здания. Современное здание вокзала возвели в 1939 году. Капитальный ремонт провели в 1997-2000 годах. А в 2005-м появился новый павильон для пригородных электричек.

Свое нынешнее имя — «Новосибирск» — вокзал получил в 1926 году. До этого станция называлась «Обь» и «Новониколаевск».

Между вокзалом и павильоном для пригородных поездов в стеклянном ангаре стоит макет паровоза «Проворный», который работал в 1840-х годах на Царскосельской железной дороге. Кстати, такой же макет установлен на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге.

Поезда с вокзала отправляются практически во все крупные города России, а также в Минск, Брест, Алматы, Ташкент. Кроме того, тут останавливается поезд «Пекин — Москва».

Железнодорожный вокзал Владивостока

Первый камень здания был заложен 31 мая 1891 года в присутствии будущего императора Николая II. А открылся вокзал в 1893 году вместе с началом железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Уссурийск.

Первоначально здание было одноэтажным, каменным с железной кровлей. Полы были выложены глиняными японскими плитами, которые сохранились по сей день. В 1910-1912 годах здание расширили и надстроили второй этаж по образу Ярославского вокзала в Москве, чтобы на обоих концах транссибирской железнодорожной магистрали были архитектурно похожие станции.

Облик вокзала постепенно менялся: исчезли мозаичные панно с гербами царской России, убрали рельефные изображения из поливной керамики на русские фольклорно-сказочные сюжеты. Желтое здание в семидесятые годы перекрасили в зеленый цвет. Однако в ходе реставрации в 1994-1996 годах вокзалу во многом вернули дореволюционный вид. Восстановили даже вековую брусчатку перед зданием — ту самую, которую положили к приезду цесаревича Николая в конце XIX века.

На железнодорожной платформе можно посмотреть на старинный паровоз и километровый столб с отметкой 9288 — таково расстояние между Москвой и Владивостоком в километрах.

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