Проводник казахстанского поезда вернул пассажиру забытые два миллиона тенге

Проводник поезда Астана — Актобе компании «Пассажирские перевозки» вернул пассажиру забытые под матрацем в купе два миллиона тенге (около 364 тысяч рублей). Об этом сообщает «Интерфакс».

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По прибытию в конечный пункт следования проводник Ержан Арденов обнаружил в одном из купе под одним из матрацев барсетку с деньгами, банковской картой и другими ценностями. После этого он вместе с начальником поезда составил акт, а вещи были возвращены пассажиру.

Как отмечает пресс-служба компании «Пассажирские перевозки», в соответствии с правилами перевозок бригада поезда не несет ответственности за сохранность личных вещей пассажиров.

В конце марта таксист в таиландской провинции Пхукет вернул паре британских туристов потерянную сумку с наличными на сумму две тысячи долларов и другими ценными вещами.