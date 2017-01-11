Девочке вернули потерянного при стрельбе в аэропорту Флориды плюшевого медведя

Десятилетней американке Кортни, которая потеряла плюшевого медведя во время стрельбы в аэропорту Флориды, вернули игрушку спустя четыре дня. Об этом сообщает Airlive.

Девочка, которая путешествовала с родителями, в суматохе оставила мишку Руфуса в авиагавани. 9 января, через трое суток после нападения на аэропорт, мать Кортни Ким обратилась к пользователям интернета с просьбой помочь найти игрушку. Она уточнила, что девочка не может спать без любимого медведя.

На следующий день сотрудники аэропорта, разбирая сотни оставленных в аэропорту вещей, смогли найти Руфуса и передали его юной путешественнице.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек, еще 37 пострадали. Расстрел устроил 26-летний бывший военнослужащий Национальной гвардии Эстебан Сантьяго. Ему предъявлены официальные обвинения. Мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного или смертная казнь.