Флоридскому стрелку предъявили обвинения

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения бывшему военнослужащий Национальной гвардии Эстебану Сантьяго, подозреваемому в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида), сообщает Associated Press. 26-летнему мужчине грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного, или смертная казнь.

Сантьяго отказали в возможности выйти под залог, передает ТАСС. Первое судебное слушание назначено на понедельник, 9 января.

Ранее стало известно, что Сантьяго обращался в ноябре в ФБР, утверждая, что правительство контролирует его разум и заставляет смотреть видеоролики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек, еще 37 пострадали.

Преступник был задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. По версии следствия, Сантьяго прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска.

Брат подозреваемого Брайан Сантьяго рассказал, что Эстебан в течение года воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии.