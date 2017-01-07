СМИ сообщили о жалобах флоридского стрелка на просмотр роликов ИГ

Бывший военнослужащий Национальной гвардии США Эстебан Сантьяго, подозреваемый в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейл, Флорида, обращался в ноябре ФБР, утверждая, что правительство контролирует его разум и заставляет смотреть видеоролики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агенты Бюро в Анкоридже, по словам собеседника агентства, после беседы с Сантьяго обратились в полицию, которая должна была дать оценку состоянию его психического здоровья.

Ранее стало известно, что у преступника, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл найдены документы на имя 26-летнего Эстебана Сантьяго. По версии полиции, он прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска.

Брат подозреваемого Брайан Сантьяго сообщил, что Эстебан в течение года он воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии за неудовлетворительную службу.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек, еще 13 были госпитализированы. Преступник задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку.