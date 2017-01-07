СМИ узнали о военном прошлом стрелка из аэропорта во Флориде

Стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, США, в результате которой погибли пять человек, предположительно, устроил бывший военнослужащий Национальной гвардии, участвовавший в войне в Ираке. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, NBC.

У преступника, по информации телеканала, найдены документы на имя 26-летнего Себастьяна Сантьяго. По версии полиции, он прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска. Стрельбу он открыл в зоне получения багажа. Предположительно, оружие хранилось в его сумке.

Брат подозреваемого Брайан Сантьяго сообщил, что Эстебан вырос в Пуэрто-Рико. В течение года он воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии за неудовлетворительную службу.

У Сантьяго, как сообщает The Daily Beast, имелись проблемы с законом. В январе 2016 года он предстал перед судом за нападение и порчу имущества стоимостью 50 долларов. По данным полиции, инцидент был связан с семейным насилием. Судебные документы также указывают, что в феврале 2015 года он был выселен за неуплату из арендуемого жилья.

В настоящее время подозреваемый допрашивается агентами ФБР, его мотивы устанавливаются.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. В результате погибли пять человек, еще 13 были госпитализированы. Преступник задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.