Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, США. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным CNBC, убиты три человека, еще девять получили ранения. Стрелявший задержан.

По свидетельству бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, ставшего очевидцем происшествия, в аэропорту началась паника, однако позднее «все затихло».

Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.