Число погибших в результате стрельбы в американском аэропорту выросло до пяти

Число погибших сегодня в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл, штат Флорида, США, выросло до пяти. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, CNN.

Ранения получили восемь человек. Стрелявший задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых.

Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.