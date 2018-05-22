Российских дебоширов не пустят в поезда

РЖД планирует создать черный список, в который попадут пассажиры, хулиганящие в поездах. Об этом пишет РИА Новости

Генеральный директор компании Олег Белозеров сообщил, что дебоширы будут заноситься в список на год, затем ограничения будут сняты до следующего инцидента.

Новые меры еще требует доработки, поэтому пока не известны сроки их введения. «Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — рассказал руководитель РЖД.

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В январе стало известно, что «Федеральная пассажирская компания» (дочка РЖД — прим. "Ленты.ру") планирует в 2018 году завершить оснащение всех составов системами, которые позволят гражданам России садиться на поезда по паспорту. Для этого достаточно будет приобрести билет через специальное приложение или на сайте РЖД и пройти электронную регистрацию.

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