Россиян пустят в поезда по паспортам

«Федеральная пассажирская компания» планирует в 2018 году завершить оснащение всех составов системами, которые позволят гражданам России садиться на поезда по паспорту. Для этого достаточно будет приобрести билет через специальное приложение или на сайте РЖД и пройти электронную регистрацию, сообщает РИА Новости.

«В мобильном приложении покупаем билет. Идем на посадку в поезд…И на этом мы поставим точку в вопросах понятия электронная, неэлектронная регистрация... и поездка будет еще более комфортной», — рассказал директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Материалы по теме Врагу не пожелаешь Как съездить в отпуск с детьми и выжить

В настоящее время на некоторых направлениях у пассажиров требуют предъявить билеты в распечатанном виде, а в ряде составов недоступна электронная регистрация. Например, без посадочного талона на бумаге не получится проехать на поездах, направляющихся в Литву, Польшу, Латвию, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Киргизию, Таджикистан, Абхазию и Финляндию.

16 января сообщалось, что в российских поездах вводится новая услуга по перевозке детей старше 10 лет без сопровождения родителей. Присматривать за детьми будут проводники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!