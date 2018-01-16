Россиянам разрешат оставлять детей проводникам поездов

Глава Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД) Петр Иванов рассказал «Российской газете» о новой услуге по перевозке детей старше 10 лет без сопровождения родителей.

В дороге присматривать за несовершеннолетними будут проводники. Они же передадут ребенка «с рук на руки» встречающим его взрослым. В настоящее время железнодорожники изучают аналогичный опыт авиакомпаний. Предполагается, что услуга станет доступна уже в этом году.

Также в 2018-м на месяц увеличится глубина продажи билетов на ряд поездов — до 120 дней. К примеру, на «Красную стрелу», курсирующую между двумя столицами.

Изменения коснутся и оснащения вагонов. До конца года 11 тысяч из них оборудуют трапами, облегчающими посадку на поезд. С учетом пожеланий пассажиров будет оборудовано больше розеток для подзарядки мобильных гаджетов. Кроме того, обсуждается возможность регулирования температуры воздуха в каждом купе новых вагонов, поступающих от производителей, и оснащения вагонов инфомагистралью под Wi-Fi, современными душевыми кабинами.

В нынешнем году продолжится закупка поездов «Ласточка». Составы из двухэтажных вагонов до 2020 года запустят на 15 популярных маршрутах в Петрозаводск, Тольятти, Уфу, Мурманск, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Ульяновск, Оренбург, Пензу.

Для удобного поиска забытых вещей разрабатывается специальный сервис, который станет доступен на сайте РЖД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!