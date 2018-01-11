Хакасской школьнице помешали стать японской моделью

В аэропорту Хабаровска полиция задержала 14-летнюю школьницу из Хакасии, пытавшуюся сесть на рейс до Токио. Об этом говорится на сайте управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу в четверг, 11 января.

Старшеклассница пояснила, что собиралась устроиться на работу в японское модельное агентство. Ее слова по телефону подтвердили родители. В Хабаровск школьница самостоятельно долетела из Красноярска, куда прибыла рейсом из Абакана.

«Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела», — отметили в управлении МВД на транспорте. По этой причине подростка до приезда отца и матери поместили Центр оказания помощи семье и детям.

В октябре прошлого года в Шанхае скончалась 14-летняя модель из Перми, передает «Интерфакс». На одном из мероприятий школьница почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

По факту произошедшего пермские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверка установила, что девочка находилась на дистанционном обучении по заявлению своей матери.

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