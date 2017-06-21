Полиция в Сочи сорвала побег восьмилетней девочки с огромным чемоданом

На железнодорожной станции Адлер (Сочи) сотрудники полиции обратили внимание на восьмилетнюю девочку с дамской сумочкой и огромным чемоданом. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральном округу.

Ребенок заявил, что в здании вокзала его ждут родители, однако оказалось, что это неправда. Девочку доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там она рассказала, что родители уделяют ей крайне мало времени, поэтому она решила поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград.

«С ребенком проведена профилактическая беседа, а затем сотрудники транспортной полиции Сочи отвезли ее к матери», — говорится в сообщении управления.

Девочка обещала, что больше не будет пытаться убежать из дома.

В апреле 2016 года 11-летняя девочка, у которой не было авиабилета, миновала все пункты контроля в аэропорту Внуково и пробралась в самолет, выполнявший рейс в Санкт-Петербург. Ребенка без родителей заметили полицейские в Пулково. Как объяснила сама девочка, она просто хотела посмотреть город.

