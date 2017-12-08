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В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде

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Пользователь Pikabu с ником unne расставил точки над i в вопросе принадлежности нижней полки в поездах. После большой дискуссии на портале о том, имеют ли люди с верхних полок право спускаться и сидеть на нижних, он решил обратиться с этим вопросом в РЖД.

Заявителю на официальном бланке ответили, что, согласно правилам перевозок пассажиров, каждый имеет право занимать место, указанное в его проездном документе, то есть билете.

«Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижней месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует», — уточнил перевозчик, таким образом поставив точку в затянувшемся споре.

В РЖД также отметили, что пассажир на нижней полке имеет преимущественное право размещать свой багаж под нижней полкой.

По словам unne, если с использованием мест хранения «все ожидаемо», то информация о том, что пассажир с верхней полки вообще не имеет права находиться на нижней без согласия пассажира с нижней полки, вызвала у него удивление. Он попросил пассажиров с нижних полок не злоупотреблять положением и давать возможность соседям сверху воспользоваться столом, чтобы хотя бы поесть.

Пост unne разжег интерес посетителей портала. Пользователи отчаянно спорили о справедливости правил перевозки. Многие сочли их слишком жесткими.

«А люди с верхних все время почему-то уверены, что у них чуть ли не двухместный билет, — пишут любители ездить на нижних местах. — Я тоже езжу только на нижних и не понимаю, почему должна терпеть полдня соседа сверху. Я и полежать хочу, и поспать. Я понимаю, сесть поесть, но не весь день же».

«А "верхолазам" нельзя столиком пользоваться получается? Или они как гиббоны сверху свешиваться должны?», — парируют их оппоненты.

Пассажирам с верхних полок предложили мстить пассажирам с нижних. К примеру, свешивать ноги в лицо соседу, находящемуся в более комфортном положении, или крошить ему на голову батон.

«Отлично. Теперь бабка с ребенком может официально выкупить два нижних места и устроить террор в отдельно взятом купе. А ты ей сверху носками воняешь и печеньем крошишь. Романтика», — заключает Ltkostenko.

Менее чем за сутки под постом появилось около тысячи гневных комментариев, подстегивающих пассажиров превратить времяпрепровождение в поезде в ад. Другие призывали образумиться и ради общего блага жить дружно.

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