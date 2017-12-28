Российские волейболистки опаздывали на поезд и сбежали с матча

Матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» между «Брянском» и «Гатчинкой» не был доигран из-за того, что одна из команд опаздывала на поезд. Об этом сообщают «Брянские новости».

По информации издания, при счете 2:2 командам предстояло сыграть на тай-брейке, чтобы выявить победителя. Однако волейболистки «Гатчинки» не вышли на площадку, и им было засчитано техническое поражение.

Представители волейбольной команды из Ленинградской области объяснили действия тем, что команда опаздывала на поезд, который ходит раз в сутки.

Благодаря полученным очкам брянская команда закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. «Гатчинка» расположилась на четвертом месте с 7 баллами.

В апреле 2017 года трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун опоздал на самолет в Токио и не улетел вместе с российской сборной на командный чемпионат мира. По словам фигуриста, ему пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в столицу Японии с пересадкой.

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