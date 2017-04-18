Фигурист Ковтун опоздал на летящий на командный ЧМ в Токио самолет

Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун опоздал на самолет в Токио и не улетел вместе с российской сборной на командный чемпионат мира. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает «Р-Спорт».

По словам фигуриста, опоздание произошло по вине таксиста. Ковтуну пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в столицу Японии с пересадкой. Сейчас фигурист находится в Сеуле и ждет рейса в Токио.

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 апреля. Все спортсмены (мужчины, женщины, спортивные пары, танцевальные дуэты) исполнят короткую и произвольную программы, каждой стране в соответствии местом, которое займут фигуристы, будут начислены баллы. Выиграет та сборная, которая наберет больше очков.

На предыдущем турнире, прошедшем в Токио в 2015 году, россияне стали вторыми вслед за командой США.