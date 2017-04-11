Ягудин и тренер Плющенко Мишин включены в Зал славы фигурного катания

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и тренер Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщает Associated Press.

Помимо выигранного золота в мужском одиночном катании на Играх-2002, Ягудин четырежды становился чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), три раза побеждал на чемпионате Европы (1998, 1999, 2002).

Под руководством Мишина три золота чемпионата мира (2001, 2003, 2004) завоевал Евгений Плющенко. Также специалист привел спортсмена к победам на ОИ 2006 и 2014 годов и семи золотым медалям чемпионата Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

В Зал славы, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс, ранее были включены советские и российские фигуристы: Николай Панин-Коломенкин, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, а также тренеры Тамара Москвина и Татьяна Тарасова.