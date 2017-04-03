Объявлен состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Тренерский штаб сборной России определился с составом на командный чемпионат мира в Токио. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В женском одиночном катании Россию представят Евгения Медведева и Елена Радионова. У мужчин выступят Максим Ковтун и Михаил Коляда. В соревновании спортивных пар честь страны будут защищать Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Турнир пройдет с 20 по 23 апреля. Все спортсмены исполнят короткую и произвольную программы, каждой стране в соответствии местом, которое займут фигуристы, будут начислены баллы. Выиграет та сборная, которая наберет больше всех очков.

На предыдущем турнире, прошедшем в Токио в 2015 году, россияне стали вторыми вслед за командой США.